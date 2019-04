Nach dem Brand in einer Tischlerei in Arendsee haben Untersuchungen der Kriminaltechniker einen Hinweis zur Ursache gefunden.

Arendsee (jl/md) l Nach der kriminaltechnischen Untersuchung auf dem Gelände einer abgebrannten Tischlerei in Arendsee, gehen Ermittler von einem technischen Defekt einer Elektroanlage als hauptsächliche Brandursache aus. Laut Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel konnte gegenwärtig jedoch eine andere Brandursachen noch nicht im vollen Umfang ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

In einer Tischlerei in Arendsee ist am Mittwochmorgen, 24. April, ein Feuer ausgebrochen. Es brannten auf dem Gelände des Gewerbegebietes in der Seehäuser Straße drei miteinander verbundene Produktions-und Lagerhallen sowie eine nahe gelegene weitere Lagerhalle. Zwei der Gebäude brannten vollständig aus. Der Schaden beläuft sich nach ersten Polizeiangaben auf mehrere hunderttausend Euro.