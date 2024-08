Am Sonnabend, 31. August, feiert die Komödie "Micha denkt Groß" mit Charly Hübner im Salzwedeler Filmpalast Premiere. Der Film zeigt den Game-Designer Micha, der in seinem Heimatort Amt Dambeck ein Luxushotel errichten will.

Salzwedel/AO. - Nicht mehr lange, dann kommt die Altmark groß raus. Genau genommen das beschauliche Dorf vor den Toren Salzwedels: Amt Dambeck. Dort wurde 2023 ein Film gedreht, der bundesweit in die Kinos kommt.

„Micha denkt Groß“ heißt die Komödie mit Charly Hübner in der Hauptrolle. An seiner Seite spielen die bekannten Schauspieler Peter Kurth und Jördis Triebel. Letztere kommt mit den beiden Regisseuren des Films, Lars Jessen und Jan Georg Schütte, zu einer Vorstellung samt Podiumsdiskussion in den Salzwedeler Filmpalast.

Roter Teppich in Salzwedel

Am Sonnabend, 31. August, wird schließlich der rote Teppich in der Kreisstadt ausgerollt. Um 17.30 Uhr wird die Komödie, in der Charly Hübner als Game-Designer „Micha“ in die Altmark kommt, um ein Luxushotel in seinem Heimatort zu errichten, ausgestrahlt. Denn der umtriebige Wahl-Großstädter trifft in Amt Dambeck auf ungeahnte Hindernisse bei seinem Vorhaben.

„Micha denkt Groß“: Der Film wurde in Amt Dambeck gedreht. Foto: © ARD Degeto/MDR/Florida Film/Pandora Film

Im Anschluss an den rund 90-minütigen Film diskutieren die Regisseure und Darstellerin Jördis Triebel mit Carsten Niemann vom Biohof in Ritzleben über die Frage, wie ein positives Zukunftsbild für mehr Zuversicht und einen Aufbruch in unserer Gesellschaft sorgen kann. Diese beginnt kurz nach 19 Uhr.

Wer dabei sein möchte, muss sich beeilen. Es gibt nur noch wenige Restkarten für die Vorstellung am 31. August.

Wer keine bekommt: Der Film läuft auch am 29. und 30. August im Filmpalast Salzwedel, bevor er im Herbst bei der ARD im Fernsehen ausgestrahlt wird.