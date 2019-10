Die Fitschebeen stehen nicht nur für Volkstanz sondern können auch ganz modern. So zeigten sie beim jüngsten Nysmarkt ihr Programm „Miami Nights“. Foto: Jörg Schulze

Altmärkisches Kulturgut bewahren und moderne Choreografien auf die Bühne bringen, dafür ist die Tanzruppe Fitschebeen bekannt.

David Schröder ist seit 2018 Reporter bei der Volksstimme in Salzwedel. Sein Volontariat absolvierte er bei einer Tageszeitung in Nordrhein-Westfalen. Seit 2013 lebt er in der Altmark. david.schroeder@volksstimme.de ›

Salzwedel l „Hacke, Spitze“, ruft Anke Ullrich durch den Saal der Tanzschule Müller. Die Bohnenpott-Polka, ein alt-niederdeutscher Volkstanz, ist für die Anfänger auf dem Parkett gar nicht so einfach. „Ach was“, meint Saskia Franz. „Wir haben heute schon richtig viel geschafft.“ Die beiden Frauen gehören zur Stammbesetzung der Fitschebeen. Am Sonnabend lud die Gruppe, die wahrscheinlich jeder Altmärker schon auf einem Volksfest gesehen hat, zum Probetraining in Salzwedel ein. Denn beim Nachwuchs, nicht beim Tanzen, drückt derzeit der Schuh.

Elf Frauen und sechs Männer gehören heute zu der Tanzgruppe, die bereits 1977 in der Hansestadt gegründet wurde. Jeden Sonnabend zwischen 10 und 13 Uhr wird trainiert, damit die Choreografien für die modernen Tänze sitzen, aber auch die Schrittfolgen der Volkstänze nicht abhanden kommen.

Reisen durch die Welt

Immer noch reisen die Salzwedeler Tänzer viel durch die Welt, „doch wir mussten auch schon einige Auftritte absagen“, berichtet André Bersiner. Vier Paare müssen es mindestens sein, wenn es auf die Bühne gehen soll. „Bei Festivals sehen wir Gruppen teilweise mit zwölf Paaren“, erzählt Anke Ullrich. Aufgrund des Wunsches nach mehr Tänzern auf der Bühne, wurde die Nachwuchssuche zuletzt intensiviert.

Bilder „Hacke, Spitze“ – beim Tanzen ist die richtige Koordination mit den Füßen gefragt. Foto: David Schröder



Was macht für die Gruppe die Begeisterung am Tanzen aus? „Das ist was für Körper und Geist. Es ist Koordination gefragt“, sagt Ullrich. Dazu komme die Kreativität und „man wird selbstbewusster“, meint André Bersiner. Er hat über das Tanzen seine Frau kennengelernt.

Nysmarkt 2019 Salzwedel (ds) l Auf Regen folgte die Sonne, und dann kamen auch die Besucher. Vier Tage lang feierten die Salzwedeler den 29. Nysmarkt. Rockig wurde es bei "Black Ice", der AC/DC-Coverband aus Italien, auf dem Rathausturmplatz. Ein Publikumsmagnet der den Rathausturmplatz zum Wackeln brachte: Die AC/DC-Coverband "Black Ice"...



Sie rockten am Sonnabend die Massen am Rathausturmplatz: Sänger Corrado "Voice" Peluso (rech...



Besondere Ehre für die Salzwedeler Fanfarengarde. Für ihren Erfolg bei der Landesmeiste...



Die Klänge der Fanfarengarde Salzwedel sind traditioneller Bestandteil des Nysmarktes. Foto:...



Die Klänge der Fanfarengarde Salzwedel sind traditioneller Bestandteil des Nysmarktes. Foto:...



Die Klänge der Fanfarengarde Salzwedel sind traditioneller Bestandteil des Nysmarktes. Foto:...



Die Mitglieder der Salzwedeler Stadtwache waren ständig in der Stadt unterwegs und hatten da...



Das Duo Hoahnenfoot präsentierte Songs auf Hochdeutsch und Platt. Foto: David Schröder



Hände hoch zur Kinderparty mit Frank und seinen Freunden an der Marktplatzbühne. Foto: ...



Frank und seine Freunde, darunter das Zappeltier, ließen die Kinderaugen am Marktplatz strah...



Die Darbietungen der Tanzschule Müller lockte am Sonnabendnachmittag hunderte Zuschauer vor ...



Gegen die Schwerkraft: Die Tänzer der Gruppe Fitschebeen boten den Zuschauern am Rathausturm...



Wirbelwind auf der Bühne: Die Fitschebeen in Aktion. Foto: David Schröder



Die Fitschebeen stehen nicht nur für Volkstanz sondern können auch ganz modern. So zeig...



Die Fitschebeen stehen nicht nur für Volkstanz sondern können auch ganz modern. So zeig...



Die Fitschebeen stehen nicht nur für Volkstanz sondern können auch ganz modern. So zeig...



Thomas Ansgar Müller (links) machte Werbung für die Fitschebeen. Die lokale Tanzgruppe ...



Die Funkey Monkeys der Tanzschule Müller zeigten den Monkey Mix am Rathausturmplatz. Foto: J...



Mit ihren Plüschtieren präsentierten die Mädchen der Jeté Minis das "Teddybea...



Die Knuddelmonster zeigten ihre Choreographie zum Titel "Millionen Farben". Foto: Jörg Schulze



Die Trouble Shinies der Tanzschule Müller wurden vom großen Publikum am Rathausturmplat...



Resistance also Widerstand nennt sich diese Tanzgruppe der Tanzschule Müller. Sie präse...



Zu lauten Bässen boten die Frauen von Jumping Fitness aus Diesdorf einen atemberaubenden Ein...



Begeistert betrachten Diana und Ben Siebner das bunte Kunstwerk aus Zuckerwatte. Ein Familienaus...



Die Tanzgruppen des Erdgas Carneval Clubs Salzwedel boten auf den beiden Bühnen kleine Tanzs...



Die Tanzgruppen des Erdgas Carneval Clubs Salzwedel boten auf den beiden Bühnen kleine Tanzs...



Die Tanzgruppen des Erdgas Carneval Clubs Salzwedel boten auf den beiden Bühnen kleine Tanzs...



Die Schiffschaukel war auch zu später Stunde noch gut besetzt. Foto: David Schröder



Ein Anziehungspunkt für Familien und die städtische Jugend, der Autoscooter und die wei...



Hardrock total auf der Bühne der Volksstimme mit "Black Ice" aus Italien. Foto: David Schr...



Echte Fans in echten Kutten. Foto: David Schröder



Corrado "Voice" Peluso kam der Stimme des langjährigen AC/DC-Frontmanns Brian Johnson ziemli...



Lead-Gitarrist Vittorio "Vito" Staffolani war mit seinem Temperament nicht aufzuhalten. Die AC/DC...



Lead-Gitarrist Vittorio "Vito" Staffolani war mit seinem Temperament nicht aufzuhalten. Die AC/DC...



Die Rocker der AC/DC-Coverband lockten das Publikum auf den bebenden Rathausturmplatz zur Bü...



Freundeskreise, Familien und Rockfans feierten gemeinsam vor der Bühne am Rathausturmplatz. ...



Die Pommesgabel gehört dazu. Foto: David Schröder



Die Stimmung vor der Bühne stimmte. Foto: David Schröder



Alle Klassiker hatten die Italiener bei ihrem Gig parat. Hells Bells oder T.N.T durften nicht feh...



Enrico "Enry" Raimondi war eher der ruhende Pol bei den Hardcore-Rockern aus Italien. Foto: David...



Auf der Zeltbühne an der Burgstraße hatten Jack Flex am Sonnabend ihre Fans versammelt....



Nobody Knows mit Frontmann Max Heckel schlugen auch mal leise Töne an, dem Publikum gefiel e...



Lars Düseler, Bassist von Nobody Knows, bewies sein Können mit der Mundharmonika gleich...



Freundschaften entstehen

Und die Fahrten zu Tanzfesten sorgen bei den Salzwedelern für Begeisterung. Richtige Freundschaften entstehen dabei. So fahren sie regelmäßig zu einem Apfelfest in Slowenien. „Da werden wir jedes Jahr eingeladen“, erzählt Ullrich. Zuletzt ging es in die Lausitz, zu einem internationalen Folklore-Festival. „Wir wollen ja auch ein Kulturgut der Altmark erhalten“, betont André Bersiner mit Blick auf die unterschiedlichen Volkstänze, die die Gruppe beherrscht.

Und in welchem Alter fängt man am besten an? Natürlich sei es klasse, wenn Kinder schon im Grundschulalter tanzen. Aber um bei den Fitschebeen mitmachen zu können, ist das nicht zwingend notwendig. „Ich habe erst mit 27 Jahren angefangen“, sagt Bersiner.

Und zum Tanzen gehört natürlich auch die Musik. „Gitarre, Geige, Akkordeon – wir würden uns über alle freuen, die sich angesprochen fühlen“, sagt Anke Ullrich. Man wolle bei Auftritten nicht immer eine CD einlegen, sind sich die Künstler einig. Bei vielen Formationen sei es bereits Standard, eigene Musiker auf der Bühne zu haben.

Training für Senioren

Um in die tänzerische Zukunft durchzustarten, würden sich die Fitschebeen über Nachwuchs aller Altersklassen freuen. Ist das Interesse da, dann will Saskia Franz künftig während der Woche ein Training für Senioren anbieten. Sonnabends könnte eine Kindergruppe die ersten Schritte üben. Die Mitgliedschaft bei den Fitschebeen kostet für Erwachsene übrigens fünf Euro pro Monat, Kinder, Auszubildende oder Studenten zahlen 2,50 Euro. Wer sich weiter informieren möchte, kann dies unter der Telefonnummer 03901/368 32.

Und die Salzwedeler um ihren künstlerischen Leiter Thomas Ansgar Müller und den Vereinsvorsitzenden Steffen Bauer planen, auch ihr eigenes Tanzfest weiterzuführen. Um Himmelfahrt 2021 soll das Fest wieder steigen, zudem in diesem Jahr Gruppen aus der ganzen Welt in die Hansestadt kamen, berichtet Saskia Franz.