Flora: Die Wasserfeder kommt im Altmarkkreis Salzwedel durch Vernässung wieder zurück

Altmarkkreis - Viele Wasserpflanzen werden oft als unscheinbar oder, wenn sie ihr ganzes Leben untergetaucht (submers) verbringen, kaum wahrgenommen. Ganz anders tritt dagegen die Wasserpflanze des Jahres, die Wasserfeder (Hottonia palustris), in Erscheinung. Sie punktet in unserer Gunst mit einem attraktiven Blütenstand, der sich über die Wasseroberfläche erhebt und nicht zu übersehen ist. Während der Blütezeit (Mai bis Juli) setzen die in Quirlen angeordneten, blassrosa Blüten (mit einer gelben Mitte) in Gräben, Tümpeln, Altwassern und überfluteten Erlenbrüchen beeindruckende Akzente.