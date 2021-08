Fotokünstler: Über Berlin, Paris und New York nach Salzwedel

Künstler Jan Vogtschmidt hat mit berühmten Models, Fotografen und Modeschöpferinnen gearbeitet. Seit nunmehr drei Jahren lebt er in Salzwedel. Im Kunsthaus der Hansestadt sind derzeit Werke von ihm zu bestaunen.

Salzwedel - Boletus Edulis prangt in monumentaler Größe hinter UV-sicherem Plexiglas. Ein Steinpilz dieses Formats, aufgenommen mit einer analogen Kamera, dürfte in den Fotoausstellungen dieser Welt seinesgleichen suchen.

An der gegenüberliegenden Wand leisten ihm unter anderem ein Fliegenpilz, ein Birkenpilz, ein Maronenröhrling, ein kaffeebrauner Gabeltrichterling, ein Weichporling und ein Flaschenbovist Gesellschaft. In dem Ausstellungsraum des Kunsthauses Salzwedel, wo alle diese Pilze neben anderen Motiven noch bis zum 19. September im Rahmen der Fotoausstellung von Jan Vogtschmidt zu bewundern sind, meint der Betrachter fast, den Waldboden zu riechen, aus dem sie emporwuchsen. So lebendig und intensiv sind diese Nahaufnahmen.

„Wenn ich Künstler genannt werde, horche ich auf“, antwortet ihr Schöpfer bescheiden auf die Frage, wo er sich beruflich verortet.

„Gerne hätte ich hauptberuflich Fotojournalismus gemacht“, sagt der gebürtige Osnabrücker. Diesen Zweig hatte er kurz nach Ende seiner Ausbildung kennengelernt. Bei einem Fotowettbewerb hatte er ein Praktikum bei dem Politikmagazin „L’Express“ gewonnen, dem französchen Pendant des deutschen Nachrichtenmagazins „Spiegel“. Doch es gelang ihm nicht, sich in Paris in diesem Bereich zu etablieren. Stattdessen ergab sich ein Kontakt zu einer Agentur für Modefotografie, für die Vogtschmidt längere Zeit arbeitete. Die Agentur belieferte namhafte Modezeitschriften, wie beispielsweise die italienische Vogue.

In der Modebranche muss die Fotografie poetisch und malerisch sein. Jan Vogtschmidt

So lernte der junge Fotograf aus Deutschland Prominenz wie den Fotografen Helmut Newton, den Schweizer Fotografen Michel Comte, die Modeschöpferin Vivienne Westwood oder damalige Super-Models wie Helena Christensen und Stella Tennant kennen. „In der Modebranche muss die Fotografie poetisch und malerisch sein“, erklärt Vogtschmidt die spezielle Ästhetik von Modefotos. Auch seinen eigenen Werken ist sie anzusehen, die aktuell als Teil der Ausstellung im Kunsthaus zu bewundern sind.

Vor drei Jahren ist der einstige Modefotograf aus Berlin-Kreuzberg nach Salzwedel gezogen. Hat das etwas mit der hohen Dichte an Modegeschäften in der Hansestadt zu tun? „Nein“, lacht Vogtschmidt. „Ich habe mir vor zehn Jahren hier ein Grundstück gekauft, mit Garten, Wald und Wildnis.“ Dadurch habe er eine Beziehung zur Hansestadt entwickelt, erklärt Vogtschmidt diesen Schritt. Auch die Liebe habe eine Rolle gespielt.

Eine Besonderheit der Fotografien Vogtschmidts ist die bewusst analoge Technik, mit der sie aufgenommen und produziert sind. Hier gibt es von jedem Bild ein Negativ auf Fotofilm, die Abzüge hat der Fotograf im Fotolabor selbst entwickelt. Diese Fotos sind noch echt und nicht mit Bildprogrammen manipuliert. Sein Handwerk hat Vogtschmidt in jungen Jahren im Berliner Letteverein „technisch solide“ gelernt hat, wie er sagt. Bei seiner Fotoserie „Helden der Arbeit“, einem der Teil der laufenden Ausstellung, sei viel Laborarbeit zum Einsatz gekommen, um feine Nuancen dieser Schwarzweiß-Fotografien herauszuarbeiten.

Sein Labor würde Vogtschmidt in Salzwedel gern wieder aufbauen. „Damit könnte ich meine besonderen Stärken ausspielen“, sagt er. Allerdings nur, wenn die nötigen Chemikalien noch erhältlich wären und die unterschiedlichen Fotopapiere, die er dafür benötigt. Das Angebot in diesem Bereich habe sich mit Einführung der Digitalfotografie stark verkleinert. Umso mehr wird vor diesem Hintergrund der Wert seiner ausgestellten Werke deutlich. Von dem monumentalen Steinpilz gibt es insgesamt nur drei Abzüge. Die ausgestellten Bilder stehen hinterher zum Verkauf.