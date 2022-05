Frank Rosin am Arendsee: Sternekoch nimmt Ausflugslokal unter die Lupe

Fernsehkoch Frank Rosin schaute sich am Arendsee um. Ihm gefiel besonders die unverbaute Umgebung.

Arendsee (hz) - Der Besuch von Fernsehkoch Frank Rosin an der Blauen Perle ist am Donnerstagabend, 11. November, im TV zu sehen. Die Folge der Serie „Rosins Restaurant - Ein Sternekoch räumt auf“ beginnt um 20.15 Uhr bei Kabel Eins. Dabei geht es vor allem um die Wanderrast, die sich direkt am Seeweg befindet.