Männer erhalten in der Westaltmark durchschnittlich gut 100 Euro Entgelt mehr als Frauen. Die Unternehmer beteuern, die Gehälter nur nach der Qualifikation zu bemessen.

Salzwedel. - Überall in Europa verdienen Frauen weniger als Männer, informiert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf seiner Homepage. In Deutschland liegt die Entgeltlücke nach Angaben des statistischen Bundesamtes bei 18 Prozent. Selbst bei gleicher Qualifikation und auch sonst gleichen Voraussetzungen betrage der Unterschied immer noch sechs Prozent, sagen die bundesweiten Statistiken. In der West-Altmark sieht es nicht viel besser aus.