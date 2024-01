Salzwedel/vs. - „Musik kann nicht die Welt retten, aber die Seele“: Das sagte Rita Schlieckau, Vorsitzende des Frauenchores Salzwedel, nicht nur zu Beginn der Jahreshauptversammlung. Diese Weisheit gilt das ganze Jahr. Davon können sich auch Neulinge überzeugen, die ihre Stimme gern mit einbringen möchten.

Reinschnuppern ist ausdrücklich erwünscht. Die Probentätigkeit des Chores beginne am Montag, 22. Januar, um 19.15 Uhr wieder in den Räumen der Wobau in Salzwedel, Holzmarktstraße 32a, teilt der Vorstand mit. Einfach mal vorbeischauen und gern wiederkommen und mitsingen, wünschen sich die Sängerinnen.

Sie wollen sich unter Leitung ihrer Chorleiterin Miriam Büttner-Mühlenberg auf zahlreiche Auftritte in diesem Jahr vorbereiten. Dazu gehöre unter anderem ein gemeinsames Konzert mit dem Männerchor Harmonie Salzwedel am 9. Juni, der Auftritt beim Sängerfest in Arendsee, das Singen während des Nysmarktes und das Weihnachtssingen mit „Harmonie“ am dritten Advent, listet der Vorstand die Vorhaben für das laufende Jahr auf.

Auch die Geselligkeit bei diversen Feiern werde nicht zu kurz kommen. Wer lange mitsingt, wird sogar geehrt. Diesmal waren es Christine Plaasch (30 Jahre), Melanie König (25 Jahre) und Ingelore Kausch (10 Jahre).