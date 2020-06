Das Freibad in Salzwedel hat wieder geöffnet. Doch nutzen können die Badegäste nicht alles wie gewohnt.

Salzwedel l „Freibaderöffnung und keiner ist da“, sagte Nils Krümmel, Betreiber des Imbisses. Er wollte am 13. Juni pünktlich öffnen, um die möglichen Essens- und Getränkewünsche der Gäste zu erfüllen. Doch weder eine Brause noch Pommes gingen über seinen Tresen. Grund war das Grummeln am Himmel, das den Start etwas hinauszögerte. „Bei Gewitter müssen alle das Freibad verlassen.“ Das tat Nils Krümmel auch – wenngleich auch nur temporär. Denn am Nachmittag sollte der Wettergott Einsicht zeigen. Gegen 14 Uhr setzte sich Nils Krümmel wieder in sein Auto und fuhr zum Freibad. Die Sonne stand hoch, die Temperaturen waren dementsprechend. Und so füllte sich das Freibad, wenn auch nur mäßig.

Bauzaun und Trassierband

Die, die die Freibaderöffnung nutzten, mussten mit einigen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie leben. Das begann schon am Eingang, der großflächig mit Trassierband und Bauzaun einer Baustelle glich. Der Grund: Den Kontakt der Badegäste beim rein- und rausgehen verhindern. Im Inneren ein ähnliches Bild. Bei den Umkleiden muss ein kleiner Umweg gegangen werden, die Duschen sind mit Paletten teilweise gesperrt, die Toiletten stehen nicht alle zur Verfügung. Nur zwei Personen dürfen zeitgleich Duschen oder die Toilette nutzen. Und wer bei Nils Krümmel etwas bestellen wollte, musste sich gegebenenfalls etwas gedulden. Denn volle Hütte ist auch bei ihm nicht gestattet. „Ich lasse zwei bis maximal drei rein“, sagt er. Bis zu fünf, wenn es ein Haushalt ist. Tische und Stühle werden von ihm desinfiziert. Gleiches gelte für die Liegen im Verleih. „Ich reinige bald mehr als ich verkaufe“, sagt Krümmel.

Auch im Wasser ist Abstand angesagt. So darf nicht in allen Bahnen geschwommen werden, ein roter Pfeil zeigt, wo es erlaubt ist. In den Badebecken muss der Abstand selbstständig gewahrt werden, und Eltern sind verpflichtet, diesen bei ihren Kindern einzuhalten. Die große Rutsche war bei der Eröffnung ebenfalls gesperrt.

Erinnert etwas an einen Stall, es sind aber die Duschen im Salzwedeler Freibad.



Die Rutsche war am Eröffnungstag gesperrt.



Auch im Freibad müssen die Hände desinfiziert werden.



Ein roter Pfeil am Boden zeigt Cornelia Pollehn, hier darf sie ihre Bahnen schwimmen. Nebenan verbietet es ein rotes Kreuz.



Nils Krümmel freute sich, dass er seinen Imbiss im Freibad wieder öffnen konnte.



Nein, dass ist kene Baustelle sondern der Eingangsbereich des Freibades in Salzwedel.



Trotzdem: Die, die kamen, ließen sich von den Einschränkungen die Laune nicht verderben. Unter den Badegästen war auch Florian Lahmann mit seinen Töchtern Johanna (7) und Maria (4). „Ich bin froh, dass die Kinder überhaupt baden können“, sagte der Vater. Florian Lahmann gehört zu den Kickerfreunden Salzwedel und hatte für die Freibaderöffnung am Eskadron, dem Vereinsheim der Kickerfreunde, zuvor klar Schiff gemacht. „Wir haben extra einen Tag vorher unser Außengelände auf Vordermann gebracht.“ Rasen mähen und Wildkraut entfernen. Das Freibad bildet mit der benachbarten Skateranlage und dem Eskadron gewissermaßen einen innerstädtischen Großkomplex für attraktive Freizeitgestaltung in der Stadt.

Es waren aber nicht nur Kinder und Jugendliche, die die Eröffnung des Bades nutzten. Auch Cornelia Pollehn wollte sich das kühle Nass nicht entgehen lassen und schwamm ihre Bahnen. Sie freue sich, dass das Freibad überhaupt genutzt werden kann: „Das ist doch perfekt.“ Und die Einschränkungen würden sie überhaupt nicht stören.

Maximal 440 Badegäste

Wer auf dem Grün des Freibades die Sonne genießen möchte, muss ebenfalls auf den Abstand achten. Weil das mitunter schwierig werden könnte, wenn unzählige Gäste ins Freibad strömen, ist die maximale Besucherzahl auf 440 Badegäste beschränkt. Und wer eine nachgewiesene Infektion mit dem Coronavirus, Verdachtszeichen oder einen Infekt der Atemwege oder Durchfallerkrankung hat, darf das Areal ohnehin nicht betreten. Fest aber steht: Die Gäste, die kamen, hatten ihren Spaß.

Das Freibad in Salzwedel ist bis auf Weiteres während der Saison täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.