Die Kickerfreunde Salzwedel haben das ehemalige Eskadron aus seinem Dornröschenschlaf geweckt.

Salzwedel l Es ist geschafft, die Arbeit hat sich gelohnt: Die Kickerfreunde haben am Sonnabend (12. Oktober) offiziell ihr neues Vereinsheim in der ehemaligen Gaststätte Eskadron am Freibad eröffnet. Mit der benachbarten Skaterbahn ein guter Standort für junge Leute gefunden, findet Vereinsvorsitzender Marco Heide. Die Kickerfreunde und die Skater wollen nicht nur aufgrund der räumlichen Nähe eng zusammenarbeiten. „Wir sind zwei junge innovative Vereine, das passt gut zusammen“, sagt er. Er könne sich regelmäßige gemeinsame Veranstaltungen oder andere Aktivitäten vorstellen.

Jeden Freitagabend kann jetzt ab 20 Uhr im neuen Domizil nach Herzenslust gekickert werden. Und nicht nur das. Die Räume bieten auch genügend Platz für eine Tischtennisplatte, und Bierpong soll ebenfalls möglich sein.

Unterstützung von der Stadt

Seit dem 1. Juni sind die Kickerfreunde Pächter und haben seitdem ordentlich Hand angelegt, um das seit drei Jahren ungenutzte Haus und das Umfeld aus seinem „Dornröschenschlaf“ zu holen. Zumindest die Terrasse erinnerte an das zugewucherte Schloss in dem Märchen. Auch in den Innenräumen war einiges zu tun. Bei notwendigen Reparaturen gab es Unterstützung von der Stadt. Über die Zusammenarbeit mit der Verwaltung könne er nicht klagen, sagt Marco Heide, auch wenn es zunächst die bekannten Anlaufschwierigkeiten gab, bis der Pachtvertrag zustande kam. Das knappe Jahr, in dem nicht viel passiert ist, war trotzdem gut für die Kickerfreunde, schätzt er ein. Die Mitgliederzahl ist auf 35 gewachsen. Die Neuen hätten auch viele gute Ideen mit eingebracht.

Bilder Kickern aber auch Tischtennis oder Bierpong: Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen, gab es reichlich. Foto: Antje Mewes



Das Haus soll auch anderen Vereinen und Initiativen für Veranstaltungen oder ähnliches zur Verfügung stehen. „Wie ein Dorfgemeinschaftshaus in der Stadt“, sagt er.

Am Sonnabend wurde erst-einmal ordentlich zu Musik von Paula‘s Enemy und Background Ligthers gefeiert.