Isabel Junge und Leah Schönwald (von links) von Friday For Future in Salzwedel haben einiges vor. Foto: Alexander Rekow

Die Organisatoren der Freitagsdemos wollen an Salzwedeler Schrittzähler verteilen und im Burggarten Müll sammeln.

Salzwedel l Am Freitag, 24. Mai, ist es wieder so weit. Schüler aus und um Salzwedel gehen um 11. 30 Uhr im Stadtzentrum der Hansestadt für den Klimaschutz auf die Straße. Von der Breiten Straße über Schiller- und Karl-Marx-Straße zurück in die Innenstadt. Doch bevor sich der Tross aus Jugendlichen in Bewegung setzt, wird das Organisationsteam von Friday For Future über einige Aktionen informieren.

Säuberungsaktion

Zum Beispiel darüber, dass am 16. Juni eine Säuberungsaktion in Salzwedel stattfinden soll. Passenderweise im Burggarten (siehe oben). Getroffen wird sich 14 Uhr und die Aktion endet mit einem gemeinsamen Picknick, zu dem jeder etwas mitbringt. Die Salzwedeler sind dazu eingeladen, sich daran zu beteiligen.

Wenige Tage später, am 21. Juni, wollen Jugendliche aus und um Salzwedel nach Aachen zu einer Klima-Großdemo, an der Schüler und Studenten aus diversen Staaten wie Schweden und der Schweiz teilnehmen. „Man kann mit einem Sonderzug anreisen“, verrät Lea Schönwald (16). Im Vorfeld werden in Salzwedel bei der Freitagsdemo entsprechende QR-Codes für Informationen auf Flyern verteilt. „Wer an den Demos nicht teilnehmen kann, kann ‚keine Zeit‘ oder ‚Geld-Tickets‘ kaufen und uns passiv unterstützen“, ergänzt Isabel Junge (15).

Schrittzähler

Eine wichtige Aktion für das Organisationsteam wird das Verteilen von 200 Schrittzählern in Salzwedel (wir berichteten). „Anfang Juni bekommen wir sie“, sagt Schönwald. Auch hierzu wird auf Flyern informiert. Ab Freitag bei der Demo können sich Salzwedeler für einen Zähler registrieren lassen. Das geht auch in der Stadt- und Kreisbibliothek. Bis zum 15. Juni bleibt dafür Zeit. „Am Mittwoch, 19. Juni, werden sie von 11 bis 13 und von 15 bis 17 Uhr auf dem Rathausturmplatz verteilt. Wer nicht kann, bekommt ihn zugeschickt“, weiß Leah Schönwald.

Am 25. Juni sollen die Zähler wieder abgegeben werden. Ebenfalls von 11 bis 13 und von 15 bis 17 Uhr. Die Auswertung erfolgt bei der Freitagsdemo am 28. Juni. Für die meisten Schritte wird es Preise geben, nennen sie als Anreiz.