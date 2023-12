Rechtzeitig zum Fest ist das in der Geburtsgrotte von Jesus entzündete Friedenslicht aus Bethlehem in Salzwedel angekommen. Jeder kann es sich nach Hause holen.

Salzwedel. - Umringt von Mitgliedern des Salzwedeler Pfadfinderstammes Tom Bombadil gab Sebastian Kilanowitsch (im Kreis rechts) bei der traditionellen Waldweihnacht in der Salzwedeler St.-Georg-Gemeinde am 20. Dezember das Friedenslicht weiter an einen Delegierten des Pfadfinder-Stammes Wilde Kreaturen aus Dähre.