Christopher Street Day Demo in Salzwedel am 1. Juni 2024

Schrill und farbenfroh zogen am Sonnabend etwa 130 Menschen zum Christopher Street Day durch das Zentrum von Salzwedel. Als Ost-West Gemeinschaftsaktion beteiligten sich Akteure aus der Altmark und dem Wendland an dieser Demonstration für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen, die unter dem Zeichen der Regenbogenflagge als Symbol der Vielfalt steht. Im Anschluss an die Demo ging es in der Kulturnische weiter mit einer CSD-Party und Preisverleihung der queeren Szene. Die Szenegänger verliehen erneut die Goldene Szeneklappe für besonderes Engagement für die queere Community im Altmarkkreis.