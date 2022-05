Für den Ernstfall: Feuerwehren trainieren in Salzwedel Handgriffe

Bei Einsätzen muss jeder Handgriff sitzen. Dabei spielt die Physik eine Rolle. Dies lernten Ehrenamtliche in Salzwedel.

Salzwedel - Nach dem dreiwöchigen Ausbildungswochenende im Frühjahr lernten Freiwillige der Feuerwehren des Altmarkkreises erneut in der Praxis sowie in der Theorie. Ausbildungsstätte war diesmal der Komplex der Stadtfeuerwehr an der Brückenstraße.