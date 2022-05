Gaspreis: Warum für viele Salzwedeler die dicke Rechnung später kommt

Salzwedel - Seit mehr als zehn Jahren lag der Preis für eine Kilowattstunde Erdgas für Privatkunden bei ungefähr sechs Cent. Dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zufolge betrug noch im Juli 2021 der Durchschnittspreis für eine Kilowattstunde (kWh) Erdgas in Deutschland 6,22 Cent bei einem Jahresverbrauch von 12000 Kilowattstunden. Am 18. Oktopber hingegen wies der Preisvergleich bei dem Internet-Vergleichsportal Verivox den günstigsten Tarif mit 9,47 Cent pro kWh aus, der teuerste Anbieter lag bei 13,54 Cent. Das entspricht beim günstigsten Anbieter einer Preissteigerung um etwa die Hälfte, beim teuersten wird die Gasrechnung mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Doch was bedeutet das für die Kunden im Raum Salzwedel und was sagen Versorger?