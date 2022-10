Wenn bei Stromausfall kein Tropfen aus dem Wasserhahn kommt

Salzwedel - Ein Griff zum Wasserhahn und dann: Nichts! Kein Tropfen kommt aus der Leitung. Dieses Szenario ist für viele kaum vorstellbar, gehört das trinkbare Nass aus der Leitung doch zum Lebensstandard in Deutschland. Doch was wäre, würde die Wasserversorgung ins Stocken geraten? Beispielsweise durch einen flächendeckenden Stromausfall.

Dass das nicht völlig auszuschließen ist, zeigt der Umstand, dass sich der Altmarkkreis und die Kommunen damit ernsthaft beschäftigen. „Ein flächendeckender Stromausfall hätte verschiedene Auswirkungen auf den VKWA (Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel) und die Kunden“, sagt Jens Schütte, Geschäftsführer des Verbands. Der VKWA betreibe für die Trinkwasserversorgung drei Wasserwerke, zwei Druckerhöhungen, drei Hochbehälter und das Netz an sich.

Bei Stromausfall sind Wasserwerke auf Notstrom durch Dieselmotoren angewiesen

Die Wasserwerke würden im Fall eines Stromausfalls mit Notstrom versorgt werden können – sofern der Nachschub mit Diesel gewährleistet werden kann. Ist kein Kraftstoff mehr zu bekommen, denn auch die Tankstellen sind auf Strom für ihre Spritpumpen angewiesen, wird es eng. „Ohne Wasserwerke kann der größte Teil der Bevölkerung noch mindestens ein bis zwei Tage über die Reserve in den Hochbehältern versorgt werden“, stellt Schütte klar.

Darauf ist der Altmarkkreis aber vorbereitet. Zum einen wurden ortsungebundene Tankanlagen erworben, damit die Dienst- und Einsatzfahrzeuge weiter ihren Aufgaben nachgehen können, erklärte Dezernent Hans Thiele, als er unlängst Einblicke in die Strategie des Kreises bei einem Worst-Case-Szenario gab. Zudem, und das wäre für den VKWA entscheidend, hat der Landkreis mobile Pumpsysteme für öffentliche Tankstellen angeschafft.

Hackerangriff oder Sabotage könnten Wasserversorgung gefährden

Jens Schütte geht zudem davon aus, dass, wenn es dazu käme, der Wasserverbrauch ohnehin stark zurückgehe. Verbraucher wie Waschmaschine und Spülmaschine wären dann nicht nutzbar.

Hackerangriffe oder Sabotage: Die öffentliche Infrastruktur in Deutschland ist seit dem Krieg in der Ukraine besonders gefährdet. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, kurz BSI, stellt deshalb in einem Bericht eine „erhöhte Bedrohungslage“ fest. Nicht nur im IT-Sektor. „Dies gilt grundsätzlich auch für Kritische Infrastrukturen“, heißt es beim BSI.

Dazu zählt auch die Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Und Anschläge darauf würden auf vielfältige Weise geschehen können, so Schütte. „Der VKWA kann direkt oder indirekt davon betroffen sein.“ Beispielsweise durch einen Angriff von Hackern auf die IT-Systeme, denn diese werden auf verschiedenen Ebenen eingesetzt. Doch dabei will sich der VKWA-Chef nicht in die Karten gucken lassen. „Leider kann ich Ihnen aus Sicherheitsgründen keine Einzelheiten mitteilen.“

Wasserwerke bereiten sich auf möglichen Hackerangriff vor

Doch der VKWA hat Mittel, sollte es zu einem Angriff auf computergestützte Systeme kommen. „Die IT in den technischen Anlagen ist immer zu umgehen.“ Der Verband schaffe sich eine Möglichkeit der Bedienung ohne IT. „Eine gehackte IT verlangt dann mehr Personal, ist aber beherrschbar.“

Grundsätzlich, und nicht erst seit der Krise, sollten Bürger ohnehin einen Vorrat an Trinkwasser in ihrem Haushalt haben. Auch der VKWA-Chef rät dazu, vorzusorgen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat für mögliche Notsituationen eine Liste als Leitfaden erstellt. Beim Thema Trinkwasser heißt es dort: „Für einen 10-Tages-Vorrat sollten Sie 20 Liter pro Person kalkulieren.“ Darin ist ein halber Liter zum Kochen einkalkuliert.

Keine Panik machen - aber für Notfall vorsorgen

Das gilt jedoch nicht nur für Wasser. Es sollte möglich sein, eine schwierige Phase zu überbrücken, bis staatliche Hilfe eintrifft. Also ausreichend Lebensmittel, Medikamente, Batterien für Radio und Taschenlampen, Hygieneartikel sowie Kerzen und Streichhölzer.

„Wir wollen keine Panik machen“, so Kreisordnungsamtsleiter Hans Thiele vor rund einem Monat. Doch man bereite sich vor. Das macht auch die Kreisstadt Salzwedel. Bürgermeisterin Sabine Blümel sagte kürzlich auf eine Frage, ob und wie sich die Hansestadt gerüstet sehe, dass man vorbereitet sei, wenn etwas passiere. Wie Hans Thiele auch wolle sie keine Panik schüren.

Doch zurück zum VKWA. Wie private Haushalte auch ist der Wasserverband von der Energiekrise betroffen. Der VKWA arbeite auf einer Fläche von 916 Quadratkilometern, dafür würden Fahrzeuge und somit Treibstoffe benötigt. „Für die Fernwärmeversorgung in Salzwedel wurde der Preis bereits verdreifacht und die Treibstoffpreise kennen wir alle“, sagt Jens Schütte. Was die Zukunft dahingehend angeht, sei zudem schwer zu prognostizieren.

Was aber keine Glaskugelguckerei ist: Die Kosten für Wasser in Salzwedel werden steigen. „Der VKWA muss seine Preise erhöhen.“

Der Wasserverband müsse viele Dienstleistungen, Materialien, Energieträger und Bauleistungen einkaufen“, begründet der Verbandschef den Anstieg, die Inflation komme dazu.