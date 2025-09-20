LIVE
Bildung in Sachsen-Anhalt Gekündigte Lehrerin fordert nach Urteil Wiedergutmachung vom Land
Warum die gekündigten Lehrerin Birgit Pitschmann aus Dähre von BildungsministerJan Riedel enttäuscht ist und von demütigendem Umgang spricht.
Aktualisiert: 20.09.2025, 19:59
Salzwedel. - Am kommenden Montag entscheidet sich, wie das Land im Fall der gekündigten Lehrerein Birgit Pitschmann reagieren. Die 62-Jährige weiß genau, was sie vom Land für zwei Jahre unrechtmäßiger Verweigerung, sie in ihrem Job arbeiten zu lassen, erwartet.