Bildung in Sachsen-Anhalt Gekündigte Lehrerin fordert nach Urteil Wiedergutmachung vom Land

Warum die gekündigten Lehrerin Birgit Pitschmann aus Dähre von BildungsministerJan Riedel enttäuscht ist und von demütigendem Umgang spricht.

Von Antje Mewes Aktualisiert: 20.09.2025, 19:59
Birgit Pitschmann (rechts) mit ihrer Mutter Waltraud Leiding an der Auffahrt zum Bundesverfassungsgericht in Leipzig.
Birgit Pitschmann (rechts) mit ihrer Mutter Waltraud Leiding an der Auffahrt zum Bundesverfassungsgericht in Leipzig. Foto:privat

Salzwedel. - Am kommenden Montag entscheidet sich, wie das Land im Fall der gekündigten Lehrerein Birgit Pitschmann reagieren. Die 62-Jährige weiß genau, was sie vom Land für zwei Jahre unrechtmäßiger Verweigerung, sie in ihrem Job arbeiten zu lassen, erwartet.