Ein Schrottauto auf einem Privatgrundstück hat jahrelang für Ärger in Wernigerode-Reddeber gesorgt. Nun ist der Mercedes weg. Damit muss ein CDU-Politiker aus Wernigerode eine kuriose Drohung nicht wahr machen.

Rätsel um verschwundenen Schrott-Mercedes in Reddeber gelöst – Landkreis Harz äußert sich

Dieser Mercedes war zur Gefahr für spielende Kinder in Reddeber bei Wernigerode geworden, befürchteten Einwohner.. Doch nun ist das alte auto plötzlich verschwunden.

Reddeber. - Mehr als zehn Jahre rostete ein uralter Mercedes mitten in Reddeber vor sich hin. Nun ist das Schrottauto von einem Grundstück ohne Zaun an der Kemmestraße plötzlich verschwunden.