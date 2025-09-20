weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Schrottauto in Reddeber – Ordnungsamt meldet Lösung - Falschparker weg

Wernigerodes renitentester Falschparker Rätsel um verschwundenen Schrott-Mercedes in Reddeber gelöst – Landkreis Harz äußert sich

Ein Schrottauto auf einem Privatgrundstück hat jahrelang für Ärger in Wernigerode-Reddeber gesorgt. Nun ist der Mercedes weg. Damit muss ein CDU-Politiker aus Wernigerode eine kuriose Drohung nicht wahr machen.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 20.09.2025, 20:09
Dieser Mercedes war zur Gefahr für spielende Kinder in Reddeber bei Wernigerode geworden, befürchteten Einwohner.. Doch nun ist das alte auto plötzlich verschwunden. 
Dieser Mercedes war zur Gefahr für spielende Kinder in Reddeber bei Wernigerode geworden, befürchteten Einwohner.. Doch nun ist das alte auto plötzlich verschwunden.  Foto: Holger Manigk

Reddeber. - Mehr als zehn Jahre rostete ein uralter Mercedes mitten in Reddeber vor sich hin. Nun ist das Schrottauto von einem Grundstück ohne Zaun an der Kemmestraße plötzlich verschwunden.