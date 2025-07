Salzwedel. - Die Anzahl an Gewalttaten in Notaufnahmen in den Krankenhäusern ist landesweit in den zurückliegenden Jahren gestiegen. Das Altmark-Klinikum bildet dabei keine Ausnahme. Trotz eines Landtagsbeschlusses zur besseren Gewaltprävention bereits 2019 habe sich nichts getan, beklagt die Landtagabgeordnete Eva von Angern (LINKE). Das Gesundheitspersonal sei oftmals auf sich allein gestellt, das könne so nicht weitergehen.

