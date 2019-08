Einem 29-Jährigen mussten in Salzwedel Handfesseln angelegt werden. Symbolfoto: dpa

Ein 29-Jähriger hat in Salzwedel randaliert und gepöbelt. Die Polizei hat dem Mann Handfesseln anlegen müssen.

Salzwedel l Passanten belästigt, Kübel umgeschmissen und die Polizei angegriffen: Ein polizeilich bekannter 29-Jähriger hat die Beamten in Salzwedel am 3. August um 23.14 Uhr auf dem Rathausturmplatz im Zentrum der Hansestadt mächtig in Atem gehalten.

Vorab erhielten die Polizisten im Salzwedeler Revier die Nachricht, dass es auf dem Rathausturmplatz wohl zu Sachbeschädigungen kommt. Ein Mann hatte demnach die bunt bepflanzten Blumenkübel umgeschmissen und den Unrat aus den Mülleimern auf dem Rathausturmplatz verteilt. Obendrein belästigte er noch die Passanten, die sich dort aufhielten.

Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Unter den Augen der Polizei durfte der 29-Jährige schließlich den Rathausturmplatz wieder säubern. Das passte dem Mann wohl gar nicht und er schlug unvermittelt in Richtung eines der Polizisten, der aber unverletzt blieb. Die Beamten machten daraufhin kurzen Prozess und brachten den Randalierer unter Anwendung „einfacher körperlicher Gewalt“, wie es heißt, zu Boden. Aber auch das konnte seine Wut offensichtlich nicht stoppen und der Mann schlug erneut um sich. Daher bekam er auch noch Handfesseln verpasst.

Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem betrunkenen Mann 1,94 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus folgte. Gegen den 29-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.