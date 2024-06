Krebserregende Substanzen und Radioaktivität im Grundwasser Giftschlammgrube Brüchau: Die Geduld ist am Ende

Empörte Bürger fordert in Salzwedel weiter die Auskofferung des Silbersees in Brüchau und Strafverfolgung der Verantwortlichen bei Neptune Energy und in der Verwaltung.