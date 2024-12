Tom Neuling und Gaby Engel haben am 4. Dezember 2024 erstmals die Glocke für die Neugeborenen in der St. Marienkirche geläutet.

Salzwedel. - Zur Begrüßung jedes neu geborenen Babys in Salzwedel wird ab sofort in der Marienkirche feierlich eine Glocke läuten. Dieses Projekt wurde von der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Altmark-Klinikums und der Kirchengemeinde St. Marien gemeinsam ins Leben gerufen und gestern von den Initiatoren in der Kluhs der Öffentlichkeit vorgestellt.