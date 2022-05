Große Baustelle: Salzwedels Unfallschwerpunkt soll entschärft werden

Salzwedel - Dem Unfallschwerpunkt in Salzwedel soll es an den Asphalt gehen. Immer wieder scheppert es im Kreuzungsbereich Ernst-Thälmann- und Brückenstraße. Die Polizei hatte sich diesbezüglich schon an die Stadt gewandt. Der Bereich soll entschärft werden. Nun kommt Bewegung in die Sache. Ein kompletter Umbau steht an. Autofahrer können sich in jedem Fall auf Beeinträchtigungen einstellen.