Große Party mit Live-Musik in Salzwedel geplant

Keine Konzerte, keine Gastronomie, Vereinsarbeit am Boden: Die Pandemie hat das kulturelle Leben zum Erliegen gebracht. Mit einer großen Sause im September soll das geändert werden. Die Kickerfreunde in Salzwedel planen Großes.

Salzwedel. 11. September: Das Datum können sich die Salzwedeler rot in ihrem Kalender markieren. Denn spätestens an diesem Tag soll die Kultur in der alten Hansestadt wieder durchstarten. Und das nicht irgendwie und irgendwo. Es soll ein Fest von Salzwedelern für Salzwedeler werden, im Herzen der Jeetzestadt. Hauptprotagonisten sollen die vielen Vereine und ihre Mitglieder sein.

Zum Hintergrund: Es war der 15. Oktober 2020, als beim 1.Salzwedeler Ideen-Stammtisch zum Thema Kultur der Wunsch nach einem Vereinsfest geäußert wurde. Nun, einige Monate später, nimmt die Idee konkrete Formen an. Die Kickerfreunde Salzwedel um ihren Vereinsvorsitzenden Marco Heide haben sich der Idee verschrieben. „Wir sind am 11. die Veranstalter des ersten ’VerEinsFestes’ im Burggarten“, so Heide. Ziel sei es, möglichst viele Vereine aus der Baumkuchenstadt zu begeistern und gemeinsam ein Fest auf die Beine zu stellen. „Jeder Verein aus der Stadt hat an dem Tag die Möglichkeit, sich zu präsentieren.“ Zwar seien die Kickerfreunde Salzwedel die Organisatoren, mit Leben füllen müssten es aber die hiesigen Vereine der Hansestadt. Und einige seien bereits auf den Zug aufgesprungen, wie der Tennisclub Salzwedel, der Umsonstladen, Edgas Carneval Club (ECC), Tierparkförderverein oder auch der Kreissportbund. Was für ein Verein es ist, spiele keine Rolle, so Heide. Ob Häkelgruppe, Chor, Sport oder Modellbau.

Anne Stein von Demokratie Leben des Altmarkkreises ist ebenfalls dabei. „Wir unterstützen das Vereinsfest mit 5200 Euro“, so Stein. Zivilgesellschaftliches Engagement sei zu fördern, gerade Ideen wie diese, um das Ehrenamt zu unterstützen. Auch Sponsoren wie das regionale Energieunternehmen Avacon seien an Bord.

Salzwedeler Vereine können sich anmelden

„In den nächsten Wochen geht es darum, weitere Vereine für das Fest zu gewinnen. Wenn es die Corona-Lage wieder zulässt, wird es ein großes Treffen vor Ort geben, bei dem die teilnehmenden Vereine ihre Wünsche und Idee äußern können“, erklärt der Vereinsvorsitzende der Kickerfreunde und bittet darum, dass interessierte Clubs sich anmelden, damit diese künftig mit Infos zu der Veranstaltung versorgt werden können. Anmeldungen sind digital via E-Mail an demokratie@vfb-saw.de oder telefonisch bei Anna Stein über die Rufnummer 03901/3014940, möglich.

Wer am 11. September mitwirken will, könne seinen Verein an einem Stand präsentieren und Produkte verkaufen. Damit auch zünftig gefeiert werden kann, soll es eine große Bühne für Darbietungen geben. Egal ob Musik, Sport oder Kunst. Am späten Nachmittag erobern dann Musiker die Bühne. So treten Denmantau auf, die Local-Heroes-Sieger von 2011. Auch die Lokalmatadoren von Bruno Punani sollen für gute Stimmung sorgen. Das Ganze für lau, Eintritt werde nicht verlangt.

Übrigens: Auch Wagen und Winnen ist an dem September-Wochenende. Demnach stehen die Tage in und um Salzwedel im Zeichen der Kultur. Alles natürlich nur dann, wenn die Corona-Verordnung es zulässt.