Salzwedel - Wenn man Geschichte riechen könnte, es dürfte dieser Duft sein. Eine Mischung aus Holz, Lehm und Staub zieht in die Nase, als Hartmut Fütterer die Tür zu seiner Stadtvilla in Salzwedel öffnet. Fortan geht es auf knarzenden Dielen Schritt für Schritt durch die Vergangenheit.

Rückansicht des Objekts in der Altstadt: Dort wird deutlich, wie groß die Immobilie neben dem Geburtshaus von Jenny Marx tatsächlich ist. Foto: Alexander Rekow

Die Augen glänzen wie die eines Kindes an Weihnachten, als Hartmut Fütterer über sein Vorhaben erzählt. Denn er ist der neue Besitzer einer alte Villa. „Wir haben sie im März 2022 gekauft“, sagt er, „die alte Stadtvilla soll wieder zum Leben erwachen.“ Zu viel Geschichte in Salzwedel sei unwiederbringlich dem Erdboden gleich gemacht worden. Das alte Antiquariat an der Holzmarktstraße, die Essigfabrik an der Jenny-Marx-Straße und und und. Dieses Schicksal soll der Stadtvilla neben dem Geburtshaus von Jenny von Westphalen erspart bleiben.

Lesen Sie hier: Von Wasserturm bis Luxusvilla - so wohnt es sich in Salzwedel

Über einen kleinen Seiteneingang geht es rein. Alte Sicherungskästen und Zähler fallen ins Auge. „Das wird der Eingang zu den oberen Etagen“, so Fütterer. Denn die imposante Immobilie bietet auf drei Etagen Wohnraum. Und genau das soll auch umgesetzt werden. Daher wird das denkmalgeschützte Objekt mit seinen hohen Räumen und Schornsteinen Stück für Stück restauriert.

Tolle Lage: Aus dem Fenster gibt es einen Blick auf das Amtsgericht. Foto: Alexander Rekow

Dass das Haus einige Jahrzehnte auf den Balken hat, weiß Stadtarchivar Steffen Langusch. Ein Stadtplan skizziert das Grundstück im Jahr 1725. Im „Servisgeldregister“ aus dem Mai 1773 wird Bürgermeister Bohm als Bewohner aufgeführt, so Langusch. Dabei soll es sich um Anton Johann Nikolaus Bohm handeln. Er starb 1781 als „Justiz- und Polizeidirektor“ der Alt- und Neustadt. Zudem hätten dort die Kaufmanns-Witwe Mertens (1786), Baumeister Friedrich Ludwig Voss (1817) und Schönfärber Johann Friedrich Emanuel Blell (1820) gelebt. Die letzten beiden hätten nach Informationen des Stadtarchivars vermutlich für eine klassizistische Umgestaltung der Fassade gesorgt.

Die Frontseite der Stadtvilla heute. Hartmut Fütterer möchte diese nach altem Vorbild restaurieren. Foto: Alexander Rekow

„Die Fassade soll wieder so aussehen“, sagt Hartmut Fütterer. Die alte Stadtvilla solle ihrem Namen gerecht werden und Menschen Raum bieten. Und wie im 18. und 19. Jahrhundert soll es gehobener Wohnraum werden. Wer kann schon von sich behaupten, einen uralten Gewölbekeller unter seiner Wohnstube zu haben oder aus dem Fenster auf das Amtsgericht zur einen und den Park des Friedens zur anderen Seite blicken zu können? Zudem in direkter Nachbarschaft zur mächtigen Marienkirche.

Die historische Aufnahme der Villa ist in einem Fenster ausgehangen und stammt wohl von 1912. Repro: Harmut Fütterer

Doch dafür ist noch viel zu tun. „Das Dach haben wir bereits gesichert und erste Arbeiten im Obergeschoss erledigt“, so Hartmut Fütterer, der mit seiner Frau viel Zeit in der Immobilie verbringt. Das muss er wohl auch, denn einige Jahrzehnte soll Wasser durchs Dach gekommen sein. Zwischendecken waren eingestürzt. „Die Stadt hilft uns dabei, auch bei den Fördermitteln“, sagt er dankbar. Anders sei ein solches Vorhaben nicht zu realisieren.

Auch interessant: Alte DDR-Kaufhalle in Salzwedel versteigert

Unterm Strich wolle er damit auch Geschichte erhalten. Denn neben den dort benannten habe das Haus Anfang des 20. Jahrhunderts noch ein Pensionat beherbergt, betrieben von den Schwestern Henriette und Marie Kremkau.

Im Winter will Hartmut Fütterer das Obergeschoss weitestgehend fertig haben. Also Leitung gelegt haben, Dämmung und Böden. Immer in Abstimmung mit dem Denkmalschutz. „Was erhalten werden kann, wird erhalten“, versichert er.

Der uralte Gewölbekeller gehört zu den Prunkstücken des Hauses. Foto: Alexander Rekow

Wer die Arbeiten verfolgen möchte: Unter „projektjenny“ bei Instagram lassen Hartmut Fütterer und seine Frau die Salzwedeler am großen Vorhaben teilhaben.