Die Polizei in Salzwedel erlebt auch ungewöhnliche Situationen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Weil er nicht von der Polizei gesucht wurde, hat ein Mann aus Salzwedel seine Festnahme durch gezielte Steinwürfe provoziert.

Salzwedel (vs) l Rund 4000 Euro Schaden hat ein 28-Jähriger am Polizeirevier Salzwedel angerichtet. Zuvor hatte er sich Dienstag (21. Juli) gegen 1 Uhr im Dienstgebäude des Polizeirevieres gemeldet und behauptete, sich stellen zu müssen. Gegen ihn lag allerdings kein Haftbefehl vor.

Der Mann entfernte sich vom Polizeirevier. Kurz danach bewarf er Fenster an der Giebelfront in der Großen Pagenbergstraße und ein weiteres Fenster im Schäferstegel mit Steinen. Der 28-Jährige wurde gestellt und in Gewahrsam genommen. Insgesamt wurden vier Fensterscheiben beschädigt. Grund für das Verhalten des Mannes waren nach ersten Erkenntnissen vermutlich psychische Erkrankungen.