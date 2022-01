Ein halber Millionär: Diese Lottogewinne gingen 2021 in die Altmark

Salzwedel/Stendal (vs) - Diese Summen sorgten in einigen Haushalten im Altmarkkreis Salzwedel und Landkreis Stendal im vergangenen Jahr sicher für Freude. Lotto Sachsen-Anhalt zog für die Altmark Bilanz. Diese hohen Gewinne gingen 2021 in den Norden Sachsen-Anhalts.

Am 20. August hatte ein Lottospieler aus dem Altmarkkreis beim Eurojackpot die richtigen Zahlen auf dem Zettel. Dafür gab es genau 468.374,00 Euro - also fast ein halbe Million. Der Tipper sicherte sich damit den höchsten Lotteriegewinn des Jahres in der Altmark. Der Eurojackpot war noch zwei weitere Male für sechsstellige Gewinne in der Region da. Im Landkreis Stendal konnte sich ein Mitspieler im November über 381.298,10 Euro freuen. Im Februar 2021 gab es in der Lotterie in der östlichen Altmark bereits einen Gewinn von 312.949,00 Euro.

Auf Rang Vier der höchsten Gewinne landete wieder ein Tipper aus dem Altmarkkreis. Bei "6aus49" gewann der Westaltmärker im November genau 269.874,60 Euro. Und der letzte sechsstellige Betrag ging wieder in den Landkreis Stendal. Dort gab es für einen Mitspieler im Oktober 100.000 Euro in der Super6-Lotterie.

Mehr als 400.000 Euro für Projekte in der Altmark

Insgesamt gingen in die Altmark 67 Gewinnsummen über 5000 Euro. Das waren acht mehr als noch 2020.

„2021 war ein sehr erfolgreiches Lottojahr. Das Lottoglück hat sich als pandemiesicher und krisenfest erwiesen“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert in einer Pressemitteilung. Jeder Sachsen-Anhalter habe (rein rechnerisch) im vergangenen Jahr 93 Euro in sein Lotto-Glück investiert, so der Lotto Sachsen-Anhalt-Chef weiter.

Lotto finanzierte zudem im Altmarkkreis Salzwedel und im Landkreis Stendal insgesamt 26 Projekte mit. Dafür gab es Fördermittel von mehr als 400.000 Euro in der Gesamtsumme. Unter den Förderprojekten befindet sich diese Einrichtung in Gardelegen.