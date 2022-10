Halloween-Party: Gruselgetalten erobern die Tanzfläche

Wer mit blutverschmierten Gestalten den Abend verbringen möchte, ist heute in Salzwedel richtig. Dort steigt die Halloween-Party schlechthin in der Altmark.

Schaurig schöne Gestalten sitzen erfahrungsgemäß an diesem Abend am Tresen.

Salzwedel - Spinnenweben an den Wänden, Fledermäuse an der Decke, schaurig schöne Gestalten: Heute (30. Oktober) steigt die mittlerweile zur Tradition gewordene Halloween-Party in Salzwedel.