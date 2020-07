Die Polizei in Salzwedel ermittelt wegen gewaltsamen Handtaschenraubes. Symbolfoto: Martin Rieß

Bei einem dreisten Überfall ist in Salzwedel eine 90-jährige Frau verletzt worden. Ein Unbekannter entriss ihr die Handtasche.

Salzwedel (za) l Die 90-Jährige wohnt in einem Mehrfamilienhaus am Perver Berg in Salzwedel. Ein bisher unbekannter Täter hatte der Seniorin die Handtasche gewaltsam gestohlen.

Fahndung bisher erfolglos

Die 90-Jährige war am Donnerstag (30. Juli) gegen 10.30 Uhr auf der Treppe des Hauses, als ein bislang unbekannter Mann sie mit der Hand schubste und ihr im selben Zuge die Tasche entriss. Dadurch stürzte die Frau und fiel neun Stufen hinunter. Die 90-Jährige zog sich nach ersten Erkenntnissen durch den Sturz Verletzungen im Brust- und Rückenbereich zu. Nach dem Raub flüchtete der Mann. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter blieben bislang erfolglos. In der gestohlenen, schwarzen Handtasche befanden sich eine grüne Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und etwa 150 Euro Bargeld.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, dunkelblondes, halblanges Haar. Der Mann hatte keinen Bart und wirkte ungepflegt. Er war mit einer grauen Jacke bekleidet und trug vermutlich einen Rucksack.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Salzwedel unter Telefon 03901/84 80 zu melden.