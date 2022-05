Hermann Horenburg, Chorleiter der Salzwedeler„Zaunkönige“ hört auf

Er ist ein Urgestein der Musik und des Chorgesangs in Salzwedel. Gemeinsam mit seiner Frau gründete Hermann Horenburg 1985 den Chor „Zaunkönige“. Doch bald will er sich aus dieser Aufgabe zurückziehen.

Chorleiter Hermann Horenburg gibt nach Jahrzehnten die Salzwedeler "Zaunkönige" an einen Nachfolger ab.

Salzwedel - „Wenn man einen Chor dirigiert, ist es, als würden sich die Sänger verwandeln und eine andere Sphäre betreten“, beschreibt Hermann Horenburg das Erlebnis, das er an der Chorarbeit am meisten vermissen wird. Dennoch wird er die geliebte Tätigkeit demnächst an den Nagel hängen.