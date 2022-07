Ein Herz für Tiere Herrenlose Katzen: Tierschutzverein Pfotenhilfe in Salzwedel benötigt Hilfe

Der Tierschutzverein Pfotenhilfe in Salzwedel ist am Limit. Sowohl in Sachen Kapazität als personell wie finanziell. Es werden immer mehr herrenlose Katzen. Die Tierschützer brauchen Unterstützung, um die Arbeit fortführen zu können.