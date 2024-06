Am Donnerstag und Freitag sollen die Temperaturen auf mehr als 32 Grad steigen.

Salzwedel/vs. - Für den Altmarkkreis Salzwedel hat der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewarnung ausgegeben. Diese gilt Donnerstag und Freitag. An diesen beiden Tagen werde eine starke Wärmebelastung erwartet. Das bedeutet, dass die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag bei etwa 32 Grad oder darüber liegt. Gewarnt wird, wenn die Temperaturen diesen Wert an zwei Tagen überschreiten. Ein weiteres Kriterium ist die nächtliche Abkühlung. Denn bleibt die Nacht zu warm, verschlechtert sich die Schlafqualität. Durch diese zusätzliche Belastung wird die Hitze tagsüber schlechter verkraftet, informiert der Kreis.

Die Kreisverwaltung hat einige Tipps zusammengetragen. Demnach sollten direkte Sonneneinstrahlung und überhitzte Orte gemieden werden. In der heißesten Zeit des Tages sollte man sich nicht im Freien aufhalten und, wenn möglich, körperliche Aktivitäten auf die frühen Morgenstunden verschieben.

Um Wohnungen kühl zu halte, nur lüften, wenn es draußen kälter ist als drinnen und direkte Sonneneinstrahlung auf die Fenster mit Jalousien oder Rollos minimieren.

Eine weitere Empfehlung ist, den Körper kühl zu halten. Dabei helfen luftige, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung, ebenso wie eine kühle Dusche oder ein Bad. Ausreichend und regelmäßig trinken sorgt für die erforderliche Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr.

Das gelte auch für Kleinkinder sowie hilfs- oder pflegebedürftige Personen. Bei ungewöhnlichen Gesundheitsproblemen wie zum Beispiel Kreislaufbeschwerden, Kopfschmerzen oder Erbrechen sollte ein Arzt konsultiert werden.

Aktuelle Informationen zur Entwicklung in den kommenden Tagen sind auf: https://www.hitzewarnungen. de oder auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes zu finden.