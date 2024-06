Der Sommer ist in Sachsen-Anhalt angekommen. Zumindest bis Donnerstag. Denn dann drohen starke Gewitter. Für Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung herausgegeben.

Wetter am Dienstag

Magdeburg/Halle (Saale). - War der Juni doch lange Zeit eher grau, regnerisch und recht kühl, zeigt er sich in seiner letzten Woche von der heißen Seite.

Der Dienstag, 25. Juni, bleibt neben wenigen Quellwolken und viel Sonne vor allem niederschlagsfrei, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Temperaturen von bis zu 29 Grad sind vorhergesagt. Dazu schwacher Ostwind. Es besteht eine Wetterwarnung des DWD, die am Mittwoch in der Zeit von 11 bis 19 Uhr gilt.

Hitzewarnung für Regionen in Sachsen-Anhalt

Folgende Städte und Landkreise sind von der Hitzewarnung in Sachsen-Anhalt betroffen:

Salzlandkreis

Jerichower Land

Magdeburg

Anhalt-Bitterfeld

Dessau-Roßlau

Landkreis Wittenberg

In der Nacht zu Mittwoch werde es gering bewölkt, heißt es. Dazu drohe ein Temperaturrückgang auf bis zu 13 Grad. Am Mittwoch könne es sogar 31 Grad warm werden, bei wenig Wolken und keinem Niederschlag. Ab Donnerstag drohen starke Gewitter.