Hunderte demonstrieren in Salzwedel für die Demokratie und ein AfD-Verbot

Salzwedels Bürgermeister Olaf Meining spricht sich auf der Demo in Salzwedel am 15. Februar 2025 gegen den weiteren Rechtsruck aus und warnt vor der AfD.

Mit dem zum Walfangschiff umgestalteten Theaterbus der Freien Bühne Wendland an der Spitze zogen am 15. Februar erneut über 300 Demonstranten aus Altmark und Wendland durch die Salzwedeler Innenstadt, um sich gemeinsam für die Verteidigung der Demokratie in Deutschland einzusetzen und sich dem immer stärker werdenden politischen Einfluss von Rechtsextremisten und Verfassungsfeinden entgegenzustellen.