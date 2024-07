Neuer Biokraftstoff HVO statt Diesel: Neuer Kraftstoff aus Frittenfett bald verfügbar

Seit Mai darf der neue Biokraftstoff HVO in Deutschland verkauft werden. In Salzwedel ist er noch nicht verfügbar, während Tankstellen in Stendal bereits auf die Einführung vorbereitet sind. Was Autofahrer wissen müssen.