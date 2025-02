Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg–Berlin führt ab 1. August vorübergehend zu einer erneuter ICE-Anbindung der Hansestadt an die beiden Metropolen.

ICE hält bald wieder in Salzwedel

Salzwedel - Die Deutsche Bahn (DB) will pünktlicher und leistungsfähiger werden. Dazu plant sie eine Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin ab dem 1. August 2025 mit einem Investitionsvolumen von 2,2 Milliarden Euro. Für einen Zeitraum von etwa neun Monaten werden dann wegen Vollsperrung der Hauptstrecke zwischen Hamburg und Berlin die ICE-Züge erneut über die Strecke Stendal und Salzwedel fahren, wie die DB am Dienstagnachmittag in einem Pressegespräch mitteilte.