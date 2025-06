Der Kleingartenverein Pferdemärsche in Salzwedel ist Oase, Rückzugsort voller Singvögel und Rosen. Vereinsvorsitzender Uwe Rosch weiß, warum es dort so schön ist.

Idylle am Erlenwald oder warum Gärten in Salzwedel das Paradies sind

Kleingärten in der Altmark

Die Gärten in den sogenannten Pferdemärschen sind typische Kleingärten mit Zier-, Erholungs- und Nutzwert zum Anbau von Nahrungsmitteln.

Salzwedel. - Der Kleingartenverein Pferdemärsche ist eine kleine, feine Gartenanlage an einer vor Wind, Hitze und Trockenheit geschützten Stelle in Salzwedel. Das Kleinod in der Nähe vom Tierpark wird seit Jahrzehnten von den selben Familien bewirtschaftet. Warum, erzählen sie der Volksstimme.