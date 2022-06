Im Altmarkkreis Salzwedel können auch Kinder geimpft werden

In Sachsen-Anhalt ist nun die Corona-Schutzimpfung auch für Kinder von fünf bis elf Jahren möglich. Der Altmarkkreis will dieses Angebot vorhalten. Eine grundsätzliche Empfehlung aber gibt es bisher nicht. Auch machen bisher nicht alle Kreise mit, die Landeshauptstadt Magedeburg ebenso wenig.

Altmarkkreis - Die Stiko (Ständige Impfkommission) hat ihre Covid-19-Impfempfehlung aktualisiert und empfiehlt nun auch Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen die Impfung gegen das Coronavirus – allerdings bisher nur bedingt, denn dazu läuft zurzeit noch ein Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und den Ländern. Empfohlen wird in einem Beschlussentwurf auch die Impfung von Kindern, die Kontakt mit Menschen haben, bei denen eine hohes Risiko besteht, an Corona schwer zu erkranken. Auf Wunsch der Eltern können auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden. Der Altmarkkreis zählt hierbei zu den Vorreitern im Land. Doch was sagen Kindermediziner zu dem Vorstoß?