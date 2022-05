Im Altmarkkreis Salzwedel sorgen Corona-Tests für Verwirrung

Unterschiedliche Ergebnisse von Corona-Schnelltests in Schulen, zu Hause und in Bürgertestzentren sorgen für Verwirrung und wie ist das eigentlich mit dem Freitesten?

Altmarkkreis - Der Sohn wird in der Schule positiv getestet. Drei Schnelltests zu Hause am selben Tag sagen genau das Gegenteil. „Was gilt denn nun?“, will eine junge Mutter aus dem Altmarkkreis wissen.