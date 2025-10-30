Halloween oder Fasching Im Kostüm zur Party - Was im Auto erlaubt ist und was nicht
Hexenhüte am Steuer? Wer an Halloween Auto fährt, sollte auf Kostüm, Sicht und Bewegungsfreiheit achten – sonst drohen Bußgelder und Punkte in Flensburg.
30.10.2025, 06:00
Salzwedel. - An Halloween tauchen nicht nur Hexen und Vampire auf Partys auf, sondern auch hinterm Steuer. Doch so spaßig die Gruselnacht ist – wer im Kostüm Auto fährt, riskiert mehr als nur schräge Blicke. Fahrschulleiter Thomas Schulz aus Salzwedel erklärt, was erlaubt ist und wo der Spaß aufhört.