Immer mehr Salzwedeler sind verärgert über Müll und Vandalismus im Stadtkern

Müll, Vandalismus, Ruhestörung: Die Einwohner der Hansestadt Salzwedel sind mehr und mehr genervt. Eine Lösung aber scheint nicht in Sicht.

Salzwedel - Nach dem Artikel über den Müll am Kunsthaus vom Wochenende (10. Otkober) erreichten die Volksstimme mehrere Anrufe. Tenor: So kann es nicht weitergehen. Denn die Vermüllung und der Vandalismus in Salzwedels Altstadt wird mehr und mehr zum Problem.