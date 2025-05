An der Salzwedeler Lessing-Ganztagsschule ging es kreativ auf die Suche nach künftigen Lehrern. Was sich die Schulleiterin davon erhofft.

Salzwedel. - Um den Lehrermangel an den Schulen in Sachsen-Anhalt zu bekämpfen, geht das Landesschulamt seit einiger Zeit kreative Wege. So werden mit sogenannten Speed Datings Seiteneinsteiger gesucht, die unter bestimmten Voraussetzungen in den Schulen arbeiten wollen. Aber was kommt dabei raus?