Brigita Enns am Eröffnungstag im Eingangsbereich ihrer Salzgrotte in Salzwedel: Sie freut sich auf die neue Aufgabe.

Salzwedel. - Die Altmark hat ihre erste Salzgrotte. Am 17. Januar eröffnete sie im Zentrum von Salzwedel. Betreiberin Brigita Enns (33) bringt damit ein besonderes Gesundheitsangebot in die Hansestadt.

Die gebürtige Kasachin, die Anfang der 90er Jahre mit ihrer Familie nach Deutschland kam und in Salzwedel aufwuchs, ist gelernte Gesundheitskauffrau, Yogalehrerin, ganzheitliche Ernährungs- und Gesundheitsberaterin sowie studierte Betriebswirtin im Gesundheitswesen.

Dem Bauchgefühl bei der Gründung vertraut

Die ungewöhnliche Geschäftsidee kam ihr bei einem Besuch im niedersächsischen Cloppenburg. „Ich nahm an einem Yogaworkshop in der dortigen Salzgrotte teil und dachte mir: Warum so etwas nicht auch in Salzwedel anbieten?“ Sofort machte sich die junge Geschäftsfrau ans Werk. Innerhalb nur eines Jahres setzte sie ihre Vision um - teils mit Eigenmitteln, teils mit Kapital von der Bank, die sie mit ihrem Konzept überzeugen konnte. Woher wusste sie, dass ihre Geschäftsidee funktionieren würde? „Es war mein Bauchgefühl. Ich habe einfach dran geglaubt“, so die Unternehmerin.

Grotten mit unterschiedlichen Salzgehalte und Temperaturen

Ein Solegradierwerk verteilt die Sole in der großen Entspannungsgrotte in Salzwedel. Foto: Beate Achilles

Die verschiedenen Grotten in ihren Räumlichkeiten unterscheiden sich durch ihren Salzgehalt und die Temperatur. In der Dermagrotte mit 27 Grad können Besucher in kurzärmeliger Kleidung die heilsame Salzluft direkt auf der Haut wirken lassen. Die Intensivgrotte wirkt mit einem erhöhten Solegehalt von etwa sechs Prozent beruhigend auf Atemwege und Haut ein und ist bei einer Temperatur von 22 bis 24 Grad ebenfalls stark nachgefragt. Besonders beliebt ist die große Entspannungsgrotte, die sich immer um 16 Uhr in eine Familiengrotte mit Spielmöglichkeiten für Kinder umwandelt. „Die Kleinen können hier spielen und nebenbei inhalieren, ohne es zu merken“, erklärt Enns.

Familien kommen mit Kindern zum Inhalieren

Salzgrotte mit Kinderspielbereich: Hinten an der Wand ist der Rathausturm dargestellt. Foto: Beate Achilles

Das Angebot werde von den Salzwedelern bislang gut angenommen: Bereits am ersten Wochenende hätten sich täglich 20 bis 25 Besucher eingefunden. „Viele Familien sind froh, mit ihren Kindern zum Inhalieren nun nicht mehr nach Magdeburg oder Wolfsburg fahren zu müssen“, berichtet Enns. Salzgrotten könnten bei verschiedenen Beschwerden wie Erkältungen, Asthma, Bronchitis und Neurodermitis unterstützend wirken, betont die Betreiberin und verweist dabei auf wissenschaftliche Studien. Aktuell werden die Anwendungen von den Krankenkassen noch nicht übernommen. Aber Enns arbeitet daran, dies zu ändern. „Ich bin derzeit mit der AOK wegen einer Kostenübernahme im Gespräch“, so die Geschäftsfrau. Weitere Kassen sollen folgen. Eine Partnerschaft mit einem Firmenfitness-Anbieter bestehe bereits.

Yoga-Kurse geplant

In diesem Bereich finden unter anderem Familiennachmittage und bald auch Yogakurse statt. Foto: Beate Achilles

Demnächst will die 33-Jährige das Angebot noch erweitern - unter anderem mit Yoga-Kursen in der Entspannungsgrotte oder Klangschalen-Massagen. Für solche und weitere passende Angebote sucht Brigita Enns derzeit nach freiberuflichen Kursleitern, die ihre Salzgrotte mit nutzen wollen.

Sitzungen in der Salzgrotte dauern zwischen 20 und 45 Minuten, die Preise bewegen sich zwischen 3 Euro für Kinder (ab 4 Jahren) und 12 Euro (ab 18 Jahre). Kleinkinder bis drei Jahre kommen kostenfrei hinein. Termine müssen im Voraus gebucht werden.