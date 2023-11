Salzwedel. - Der 1. Advent ist nicht mehr weit. Dieser Umstand lässt sich in Salzwedel bereits sehen.

„Advent am Rathausturm“ heißt der abgespeckte Weihnachtsmarkt auf dem Rathausturmplatz. Der Weihnachtsbaum ist am 27. November aufgestellt worden.

Der eigentliche Weihnachtsmarkt wird 2023 aber bekanntlich wieder zurück auf den Marktplatz am Bürgercenter ziehen. Wer dort hin möchte, muss sich aber noch etwas gedulden. Weihnachtliches Markttreiben gibt es dort vom 14. bis 17. Dezember.

Wer nicht mehr warten möchte, hat mit dem kleinen Adventsmarkt am Fuße des Rathausturms ein Angebot. Essen, Süßes, Glühwein, Kinderkarussell – ein Besuch lohnt auch hier.

Ab dem 1. Dezember geht es zudem an der Burgstraße weihnachtlich zu, wenn der Adventsmarkt gegenüber von Lutzes Butze öffnet. Außerdem bietet der Arbeitskreis Salzwedeler Altstadt (ASA) am 10. Dezember wieder Kunst- und Schmiedearbeit in seinen Räumlichkeiten an der Altperverstraße 26/28 an.

An Angeboten im Zentrum soll es 2023 also nicht mangeln.