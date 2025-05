Mit den ersten warmen Tagen füllt sich die Hundewiese an der Sternbrücke in Magdeburg – allerdings nicht nur mit Hunden. Trotz Grillverbot zieht es viele Magdeburger genau dorthin.

Blick auf die Hundeauslaufwiese an der Sternbrücke in Magdeburg: Im Hintergrund genießen Besucher das Wetter – teils mit Picknick und Grill.

Magdeburg - Mit den ersten warmen Tagen zieht es wieder viele Menschen in den Stadtpark – zum Spazieren, Entspannen oder eben: zum Grillen. Doch an der dort eskaliert ein altbekanntes Problem erneut. Auf der Hundewiese an der Sternbrücke, eigentlich ein ausgewiesener Freilaufbereich für Vierbeiner, wird immer häufiger gegrillt – obwohl direkt am Eingang ein Schild darauf hinweist, dass das dort ausdrücklich verboten ist.