Schnelles Internet: Ein neuer Versuch für den Luftkurort Arendsee

Symbolcharakter: Während Zießau per Glasfaser erschlossen wird, steht das Projekt für Arendsee weiter auf der Kippe.

Arendsee - 50 Prozent Anschlussquote für schnelleres Internet per Glasfaser war das Ziel. In Arendsee konnten bislang aber nur etwa 25 Prozent erreicht werden. Dies führte am Stichtag Ende Januar zur Ernüchterung, nun gibt es neue Hoffnung.