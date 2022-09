Ist der Chorgesang im Altmarkkreisein Auslaufmodell?

Salzwedel - Mit einem Chortreffen im Freizeit- und Eventcenter Salzwedel wollte der Männerchor Harmonie an die alten Zeiten anknüpfen, in der dem Chorgesang noch eine große Bühne bereitet wurde. Doch wir leben in einer Zeit, die so viele Veränderungen im gesellschaftlichen Leben auslöst wie seit Langem nicht mehr.