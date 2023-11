Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Die Gefahr eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat sich in den zurückliegenden Monaten etwas verringert. Eine Beprobungspflicht für jedes gesund erlegte Wildschwein gilt seit Ende September nicht mehr. Dennoch sind alle Jäger angehalten, jedem krank erlegten Stück Schwarzwild sowie jedem Wildschwein, das als Unfall- oder Fallwild gefunden wird, eine Blutprobe per Tupfer zu entnehmen. Angenommen werden sie im Amt für Verbraucherschutz, Sachgebiet Veterinärwesen, und in den bekannten Annahmestellen. Die Entnahme und Abgabe der Proben wird mit einer Auszahlung von 100 Euro belohnt.