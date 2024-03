Salzwedel. - Stadtrundgang, Infoveranstaltung, Bürgerbefragung, Meinung der Kinder und Jugendlichen einholen: Salzwedel soll zukunftssicher aufgestellt werden. Und dabei setzt die Verwaltung auf die Schwarmintelligenz ihrer Einwohner – gebündelt im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK).

Ines Kahrens vom Fachbereich Städtebauförderung und Altstadtsanierung sieht im ISEK den richtigen Weg. „Es ist die Chance, die Wünsche der Bürger einzubinden“, sagt sie, einen öffentlichen Diskurs zu fördern. Die Stadt könne nicht zaubern – aber mit den Ergebnissen habe man ein Ziel vor Augen.

Lesen Sie hier: Salzwedeler Wohnviertel versinkt im Chaos

Und nicht nur die Kernstadt soll attraktiver, lebenswerter und zukunftssicherer gemacht werden, auch die Ortsteile. Daher wirbt Ines Kahrens für die Beteiligung der Anwohner im nun anstehenden Schritt. Denn am 8. April von 18 bis 20 Uhr stehen die Dörfer der Einheitsgemeinde im Salzwedeler Kulturhaus im Fokus. Die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklung lädt alle Interessenten an dem Abend zum Austausch. „Umso mehr kommen, umso besser.“ So lasse sich die Diversität der Orte und ihrer Wünsche besser abbilden. Woran fehlt es, was brauchen die Dörfer? Mit den Ergebnissen könnten dann zielgerechte Maßnahmen ergriffen werden.