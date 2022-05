Der Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ ist vorbei. So haben die zwölf Teilnehmer aus dem Altmarkkreis Salzwedel abgeschnitten.

Yannick Kagels (von links), Annabell Stappenbeck und Anastasia-Eleonore Arndt erspielten sich einen ersten Preis beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Stendal.

Stendal/Salzwedel - Ein bisschen wie früher und doch anders – der Regionalwettbewerb Altmark von „Jugend musiziert“ in Stendal fand wieder in Präsenz statt, aber ohne Zuschauer. Davon haben sich die 74 Kinder und Jugendlichen nicht entmutigen lassen und an 47 Wertungen teilgenommen.